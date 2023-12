Hanoï, 1er décembre (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue ont adressé le 1er décembre leurs félicitations aux dirigeants lao à l'occasion du 48e anniversaire de la. Fête du Laos (2 décembre 1975-2023).Les félicitations ont été envoyées au Secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) et président du Laos Thongloun Sisoulith, au Premier ministre Sonexay Siphandone et au président de l'AN Saysomphone Phomvihane.Dans leurs félicitations, les hauts dirigeants vietnamiens ont affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam soutiennent toujours fermement et pleinement le processus de réforme du Laos et croient fermement qu'en héritant de la tradition des générations précédentes et en promouvant les acquis obtenus, sous la direction du PRPL, sous la direction du gouvernement et sous la supervision de l'Assemblée nationale, le peuple lao continuera à obtenir de nouveaux et plus grands progrès dans le processus de réforme et à atteindre les objectifs fixés dans la résolution du 11e Congrès du PRPL et du 9e quinquennat de développement socio-économique. plan, construisant ainsi avec succès un pays pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère vers le socialisme."Nous sommes heureux de constater qu'outre les réalisations obtenues ces derniers temps par les deux Partis, États et peuples, la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos fondées par les présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong et cultivés par des générations de dirigeants des deux Partis, des États et des deux peuples, ont été continuellement consolidés et développés de manière pratique et efficace dans divers domaines, contribuant à l’œuvre de Renouveau, à la construction et à la défense de chaque pays."Nous ferons de notre mieux avec le Parti, l'État et le peuple du Laos pour préserver, protéger et favoriser la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, en la faisant se développer vers de nouveaux sommets, pour les intérêts des peuples de chaque pays ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.A cette occasion, le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des relations extérieures du Parti, Le Hoai Trung, a adressé ses salutations au chef de la Commission des relations extérieures du PRPL, Thongsavanh Phomvihane.Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également adressé un message de félicitations au vice-Premier ministre lao et ministre des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith.- VNA