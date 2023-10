Hanoï, 4 octobre (VNA) - Le président Vo Van Thuong a adressé le 3 octobre un message de félicitations à son homologue allemand Frank Walter-Steinmeier à l'occasion de la 33e Journée de l'unité du pays (3 octobre).

Drapeau national de l'Allemagne (Photo : Internet)

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité son homologue Olaf Scholz et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a envoyé des messages de félicitations à la présidente du Bundestag, Bärbel Bas, et au président du Conseil fédéral Peter Tschentscher.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a envoyé un message de félicitations à son homologue allemande Annalena Baerbock.

L'Allemagne reste le premier partenaire commercial du Vietnam dans l'UE tandis que le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial de l'Allemagne en Asie du Sud-Est.



Après plus de 10 ans de partenariat stratégique, les échanges bilatéraux ont doublé. En novembre 2022, il dépassait 10,6 milliards de dollars, en hausse de 16,7 % en un an. Selon les statistiques allemandes, ce chiffre était encore plus élevé, atteignant 12,16 milliards de dollars.

Le Vietnam et l'Allemagne s'entraident également au sein des forums internationaux.



En tant que membres actifs et responsables de la communauté internationale, le Vietnam et l'Allemagne partagent de nombreuses valeurs fondamentales, d'intérêts stratégiques et de préoccupations dans la région et dans le monde, pour la coopération, la stabilité, la paix et le développement- VNA