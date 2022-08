Lê Hoai Trung, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - Les dirigeants cambodgiens se sont engagés à travailler avec le Vietnam pour préserver et promouvoir le bon voisinage entre les deux pays lors de la réception d'un haut responsable du Parti communiste du Vietnam à Phnom Penh le 22 août.Le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, le président honoraire du PPC et président de l'Assemblée nationale Heng Samrin, et le vice-président du PPC et président du Sénat du Cambodge Say Chhum ont rencontré Lê Hoai Trung, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV)Lê Hoai Trung a transmis les salutations du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et d'autres dirigeants vietnamiens aux hôtes cambodgiens, et a félicité le Cambodge pour ses réalisations remarquables, exprimant son espoir que le pays organisera avec succès ses élections générales en 2023.Le Vietnam attache toujours de l'importance à la solidarité, à la coopération et au soutien mutuel entre les deux Partis et les pays, le considérant comme une règle objective et un facteur déterminant pour la stabilité et le développement de chaque nation, a-t-il noté.Le responsable a souligné la politique du Parti et de l'État vietnamiens sur le renforcement des relations bilatérales.Lê Hoai Trung a suggéré que les dirigeants cambodgiens soutiennent davantage les personnes d'origine vietnamienne dans le pays et se coordonnent pour construire une frontière commune de paix, de stabilité, de coopération et de développement.Les dirigeants cambodgiens ont félicité le peuple vietnamien pour les réalisations notables obtenues, en particulier dans la lutte contre le COVID-19, la reprise et le développement socio-économiques, et dans l'élévation de la position du Vietnam sur la scène internationale.Ils ont exprimé leur espoir que sous la direction du PCV, dirigé par le secrétaire général du Parti communiste Nguyên Phu Trong, le Vietnam récoltera de plus grandes réalisations.Les dirigeants ont également profité de l'occasion pour remercier le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur solidarité et leur soutien au Cambodge à travers différentes périodes, notamment la lutte contre le régime génocidaire.Le même jour, la délégation de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV a eu des entretiens avec celle cambodgienne, au cours desquels les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et pays, notamment la construction du Parti, et ont discuté des orientations de coopération.Les participants ont également procédé à un échange de vues sur la situation régionale et internationale et sur d'autres questions d'intérêt commun.Pendant son séjour au Cambodge, Lê Hoai Trung doit rencontrer le vice-président du PPC, le vice-Premier ministre et le chef de la Commission de mobilisation de masse du Comité central du PPC, Men Sam An, qui est également président de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam, et d'autres responsables du Parti cambodgien.Il visitera également l'ambassade du Vietnam et plusieurs entreprises vietnamiennes au Cambodge.- VNA