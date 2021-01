Le Premier ministre cambodgien Hun Sen et le président de l'Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin, également président du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge. Photo: akp.gov.kh



Phnom Penh (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin a affirmé la grande importance de la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot, mettant fin au sombre chapitre de l'histoire du Cambodge, à l’occasion du 42e anniversaire de cet événement (7 janvier 1979-7 janvier 2021).

« Nous nous souviendrons toujours des grands mérites des héros, officiers et soldats du Front uni national pour le salut du Kampuchéa et des soldats volontaires vietnamiens tombés pour sortir le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot, sauver et développer la nation cambodgienne », a souligné Heng Samrin, également président du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge, dans son texte publié sur sa page Facebook officielle.

De son côté, le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a exprimé ses félicitations à l'occasion du 42e anniversaire de la Journée de la victoire du 7 Janvier sur le régime génocidaire de Pol Pot.

Dans son message publié sur sa page Facebook officielle, il a déclaré qu’après la libération de la nation le 7 janvier 1979, les pleines libertés du peuple ont été rétablies et la nation tout entière a bénéficié de la paix et du développement dans tous les domaines jusqu'aujourd'hui.

Le journal Khmer Times a cité le porte-parole du Parti du peuple cambodgien (PPC) au pouvoir, Sok Eysan qui a précisé que la paix, la stabilité et le développement actuels du Cambodge provenaient de la grande victoire du 7 janvier 1979.

Sorti de la guerre, le Cambodge est devenu une nation pacifique et stable. En 2020, ses résultats socio-économiques ont été positifs malgré l’épidémie de Covid-19.

L’économie nationale du Cambodge en 2021 pourrait connaître une croissance d’au moins 4%, d’après le rapport sur les progrès macroéconomiques et bancaires en 2020 et les perspectives en 2021 de la Banque nationale du Cambodge (BNC). -VNA