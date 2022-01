Hanoi (VNA) - Le président du Parti du peuple cambodgien et Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a adressé ses salutations aux hauts dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV) et de l’État vietnamien à l’occasion de la fête du Nouvel An lunaire du Tigre et du 92e anniversaire de la fondation du PCV.

Le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong et le président du Parti du peuple cambodgien et Premier ministre Samdech Techo Hun Sen lors de leur entretien téléphonique. Photo : VNA

Lors de son appel téléphonique au secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyên Phu Trong, les deux dirigeants se sont félicités des grandes réalisations respectives des deux Partis, deux États et deux peuples ces derniers temps, en particulier dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, contribuant ainsi à assurer le bien-être social et le développement économique.

Ils se sont réjouis du bon développement des relations entre les deux Partis et deux États, contribuant au maintien de la stabilité politique et du développement socio-économique dans chaque pays et apportant des avantages concrets à leurs peuples.

Malgré les difficultés causées par l’épidémie, les deux parties ont maintenu des réunions et des échanges réguliers de haut niveau sous diverses formes, notamment l’organisation réussie d’une réunion entre les dirigeants des trois Partis au pouvoir du Vietnam, du Cambodge et du Laos, une visite d’État au Cambodge du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et les entretiens en ligne des chefs des Partis et États vietnamiens et cambodgiens, ont-ils déclaré.

Les deux dirigeants ont convenu que les deux parties devraient promouvoir et élargir la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment la politique, la sécurité, la défense nationale, l’économie et la connectivité, tout en se soutenant mutuellement dans les forums internationaux et régionaux.

Le même jour, le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a également adressé au téléphone ses vœux de bonne année au président Nguyên Xuân Phuc et au Premier ministre Pham Minh Chinh.

A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Heng Samrin, et le président du Sénat, Samdech Say Chhum, ont envoyé des lettres de félicitations au président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. Ils ont souhaité au peuple vietnamien bonheur, paix et prospérité pour le Nouvel An lunaire. – VNA