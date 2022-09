Hanoi (VNA) - Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, a déclaré que le Groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Cambodge servira toujours de pont aidant à accroître les échanges d’amitié entre les députés vietnamiens et cambodgiens, contribuant ainsi à la coopération des deux Assemblées nationales, des niveaux central, ministériel au niveau local.

Le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin et le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, à Hanoi, le 13 septembre. Photo : VNA Le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin et le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, à Hanoi, le 13 septembre. Photo : VNA

Le dirigeant, qui est également à la tête du Groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Cambodge, a fait mardi 13 septembre cette affirmation lors de sa rencontre avec le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin à Hanoi.Il a demandé au dirigeant cambodgien de continuer de soutenir l’organisation de réunions et de visites mutuelles entre les deux Groupes d’amitié parlementaires pour partager des expériences en matière de législation, de supervision et de prise de décision, se soutenir mutuellement lors de forums régionaux et internationaux et intensifier les échanges culturels et populaires.Nguyên Duc Hai a reconnu l’importance de la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du Cambodge dans le cadre de l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge 2022 et du 55e anniversaire des relations diplomatiques (24 juin).Exprimant sa joie devant les liens de plus en plus substantiels entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti du peuple cambodgien (PPC), les deux États et les deux organes législatifs, il a noté que le PCV, l’État et le peuple vietnamiens chérissent toujours l’aide du PPC, de l’État et du peuple cambodgiens pendant son œuvre de construction, de défense et de développement nationaux.Pour sa part, Samdech Heng Samrin a une fois de plus remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens d’avoir aidé le peuple cambodgien dans la lutte pour l’indépendance nationale. Il a réaffirmé que le peuple de son pays garde toujours à l’esprit le sacrifice des soldats volontaires vietnamiens pour aider à libérer le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot.Il a déclaré que la visite de la délégation de l’Assemblée nationale du Cambodge au Vietnam a récolté des résultats considérables pour consolider et développer la coopération intégrale entre les deux Partis et les deux Assemblées nationales. – VNA