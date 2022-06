Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 3e session, l’Assemblée nationale a travaillé mercredi 1er juin sur le développement socio-économique national.



Lors de cette 8e journée de la 3e session, les députés ont travaillé sur l’évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2021, la situation de développement socio-économique et du budget de l'État lors des premiers mois de 2022. Ils ont également discuté du bilan de la mise en oeuvre de la Résolution n° 42/2017/QH14 du 21 juin 2017 relative au règlement expérimental des créances douteuses des établissements de crédit...



Les séances de travail ont été retransmises en direct sur la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale.



De nombreux députés ont déclaré apprécier les réalisations socio-économiques en 2021 et lors des premiers mois de 2022, notamment en cette conjoncture difficile. Plusieurs ont demandé au gouvernement de proposer des mesures pour soutenir les entreprises en difficulté, de publier une stratégie de développement de ressources humaines dans les temps à venir, de remédier aux faiblesses dans le secteur de la santé...



Lors des débats, le ministre de l’Education et de la Formation, Nguyen Kim Son, et le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, ont donné des explications sur des sujets retenant l’attention des députés.



Jeudi 2 juin au matin, les députés vont continuer de travailler sur l’évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2021, la situation de développement socio-économique et du budget de l'État lors des premiers mois de 2022, et la Résolutionn° 42/2017/QH14 du 21 juin 2017. Jeudi après-midi, ils vont travailler sur la finalisation du budget de l'Etat en 2020 et la pratique de l'épargne et de l'anti-gaspillage en 2021.-VNA