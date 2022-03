Séance de travail entre l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long et des députés du Groupe britannique de l'Union interparlementaire. Photo: VNA

Londres (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long a eu, le 16 mars à Londres, une réunion avec le président du Groupe britannique de l'Union interparlementaire (BGIPU), le député John Whittingdale, et ses membres qui se sont engagés à contribuer à la promotion du partenariat stratégique entre les deux pays.



Le diplomate vietnamien a souligné l'importance de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la compréhension entre les deux peuples, qui peut contribuer aux relations bilatérales et aider à créer un environnement international pacifique et stable.



Il a fait l'éloge de la mise en œuvre de la stratégie Global Britain et de la politique envers la région Asie-Pacifique avec un fort soutien des députés britanniques.

Il les a informés du bon développement des relations bilatérales, notamment une augmentation de 17% en glissement annuel du commerce bilatéral à 6,6 milliards de dollars après un an d'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam, et le renforcement de la coopération dans l’éducation.



Nguyen Hong Long a exprimé sa conviction que la coopération bilatérale dans l’économie et l’éducation continuera d'être renforcée pour apporter des avantages pratiques aux entreprises et aux peuples des deux pays.

Informant les députés britanniques de la situation et des politiques du Vietnam en matière de prévention et de contrôle de la pandémie et de reprise économique, il a déclaré que le Vietnam avait officiellement rouvert ses portes aux touristes étrangers à partir du 15 mars.

Saluant la décision du gouvernement vietnamien, les députés britanniques ont déclaré que le pays était actuellement une destination préférée des visiteurs britanniques.



Ils ont également affirmé le soutien du BGIPU au partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni et convenu des priorités de la coopération bilatérale, dont des domaines à fort potentiel de développement tels que l'éducation, la finance, les énergies renouvelables et la transition verte.



Lors de cette rencontre, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.-VNA