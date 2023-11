Les Croix-Rouges du Vietnam et de Chine signent un protocole de coopération. Photo: la Croix-Rouge du Vietnam



Hanoi (VNA) – Les Croix-Rouges vietnamienne et chinoise ont signé mercredi 22 novembre à Hanoi un protocole d'accord de coopération pour la période 2023-2028.

Selon ce document signé, les deux parties se concentrent sur l’aide humanitaire internationale, conviennent de se soutenir mutuellement en cas de catastrophes naturelles à travers des activités d'aide humanitaire et de renforcer la résilience des communautés face au changement climatique.

En outre, les deux parties ont convenu de se soutenir mutuellement à travers des programmes de formation et des échanges d'expériences sur les soins de santé, organiser des échanges de délégations et des activités de séminaires, partager et apprendre des expériences en matière de prévention et d'intervention en cas de catastrophe…

Bui Thi Hoa, présidente de la Croix-Rouge vietnamienne, a déclaré qu'au cours des dernières années, les Croix-Rouges vietnamienne et chinoise ont mené de nombreuses activités de coopération bilatérale et obtenu un certain nombre de résultats importants dans la coopération humanitaire.



De son côté, Ping Wang, vice-président de la Croix-Rouge chinoise, a exprimé l'espoir qu'avec cette coopération, les relations de coopération entre les deux parties se développeront heureusement dans l'avenir.



Le même jour, la Croix-Rouge du Vietnam a reçu la Médaille de l'amitié du gouvernement lao. -VNA