Hanoi (VNA) – Les experts vietnamiens et allemands se sont penchés lors d’un séminaire consultatif, mercredi 27 avril à Hanoi, sur les critères environnementaux pour l’accès aux crédits verts et l’émission des obligations vertes.

L’accès aux crédits verts et l’émission des obligations vertes contribuent efficacement à l’objectif de zéro émission nette en 2050. Photo : VNA



Le séminaire a été organisé par l’Institut de stratégie et de politique des ressources naturelles et de l’environnement (ISPONRE) du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ).



L’Institut assume la responsabilité principale pour la gestion et la coopération avec les parties prenantes dans l’élaboration de la réglementation sur les critères environnementaux et les projets éligibles à l’octroi des crédits verts et à l’émission des obbligations vertes, a fait savoir son directeur Nguyên Dinh Tho.

En collaboration avec des experts vietnamiens et étrangers, l’Institut a finalisé les règlements sur les crédits verts et les obligations vertes dans la Loi sur la protection de l’environnement 2020, a indiqué le responsable.

L’Institut a peaufiné les règlements relatifs à la feuille de route et au mécanisme d’incitation à l’octroi de crédits verts, et à l’émission d’obligations vertes dans le décret n°08/2022/ND-CP du 10 janvier 2022 du gouvernement spécifiant certaines dispositions de la Loi sur la protection de l’environnement 2020, a-t-il ajouté.

Cet ensemble de critères environnementaux et le processus de vérification des projets éligibles à l’octroi des crédits verts et à l’émission des obbligations vertes sera un outil utile pour aider les organismes publics, aux organisations financières, aux établissements de crédit et aux banques à vérifier les projets ou leurs tranches qui auront des retombées positives pour l’environnement.

Cela joue un rôle important dans la promotion de l’économie vietnamienne vers une économie à faible émission de carbone, la protection de l’environnement, le développement durable et la croissance verte. – VNA