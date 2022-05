Hanoi (VNA) – En avril, on a vu une forte augmentation du nombre d’entreprises actives sur le marché - à la fois nouvelles entreprises et celles ayant repris leurs activités -, tandis que le nombre d’entreprises suspendues ou temporairement dissoutes a eu tendance à diminuer.

De janvier à avril, près de 49.600 entreprises ont vu le jour, +12,3% par rapport à la même période de 2021. Photo: VGP

Nouveau record de création d’entreprises

Selon les données du ministère du Plan et de l’Investissement, le seuil des 15.000 créations a été franchi en avril. Il s’agit d’un record historique, tous mois confondus. Les embauches ont aussi connu une tendance haussière, avec 105.000, 10,7% en glissement annuel.

Toujours en avril, 10.400 entreprises se sont retirées du marché, -11,6% en variation annuelle.

De janvier à avril, près de 49.600 entreprises ont vu le jour, 12,3% par rapport à la même période de 2021. Plus de 30.900 entreprises ont rouvert, aussi un record, 60,6% en glissement annuel.

Ainsi, pendant cette période, les entreprises ayant repris leurs activités se concentrent sur les secteurs de la vente au détail et de la distribution, de la réparation et de l’entretien d’autos et motos, de la construction, de l’industrie manufacturière…

La relance de l’économie nationale très proche

L'effervescence a été la plus évidente chez les entreprises en activités dans le tourisme et les services. Photo: PLO

Selon le rapport sur l’indice du climat des affaires (BCI), publié récemment par la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), lors de ce 1er trimestre, l’indice de l’environnement des affaires au Vietnam a atteint son plus haut niveau depuis le début de la 4e vague de Covid-19, avec 73 points, soit 12 de plus qu’au 4e trimestre de l’an passé.

Plus des deux tiers des entreprises sondées estiment que, grâce à une croissance à deux chiffres des exportations nationales au premier trimestre, l’économie vietnamienne devrait bien se redresser au deuxième. De plus, près des deux tiers espèrent que leur chiffre d’affaires augmentera ce deuxième trimestre.

L’effervescence a été la plus évidente chez les entreprises en activités dans le tourisme et les services, après la décision du gouvernement de rétablir les lignes internationales et de rouvrir pleinement le tourisme international en mars dernier.

La Banque asiatique de développement (BAD) a récemment apprécié les politiques de réouverture du tourisme mises en œuvre en mars et de levée prochaine des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19, permettant de redynamiser le secteur des services qui pourrait contribuer à 2,3% de la croissance du PIB national cette année. – CPV/VNA