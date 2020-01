Hanoi (VNA) - En 2019, plus de 138.000 nouvelles entreprises ont été créées, soit une hausse de 5,2% en glissement annuel.

La création de nouvelles entreprises de 2013-2019. Source: VNA

Selon l’Office général des statistiques, en 2019, 138.100 nouvelles entreprises ont été créées, pour un capital total de plus de 1,73 billiard de dongs, en hausse de 5,2% en nombre et de 17,1% en capital en glissement annuel.Le capital social moyen d’une entreprise nouvellement créée a atteint 12,5 milliards de dongs, en progression de 11,2% en variation annuelle. Ces nouvelles entreprises ont créé 1,25 million d'emplois, 13,3% sur un an.Le montant total des capitaux enregistrés par ces nouvelles entreprises et de ceux ajoutés par les entreprises déjà en activité atteint plus de 4 billiards de dongs.En 2019, 39.400 sociétés ont repris leurs activités, en hausse de 15,9% sur un an; et plus de 28.700 ont dû les suspendre, 5,9%. Enfin, plus de 16.800 entreprises ont rempli les formalités de dissolution, 3,2%. – CPV/VNA