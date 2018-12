La ville littorale de Nha Trang. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – « Les couleurs de la mer » est le thème de l'Année du tourisme national 2019 – Nha Trang – Khanh Hoa qui aura lieu du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019. Cette information a été donnée lors d’une conférence de presse tenue le 30 novembre à Hanoi.

La cérémonie de lancement de l'Année du tourisme national 2019 sera organisée le 31 décembre à Nha Trang, de même que l’événement d'accueil du Nouvel An 2019.

Khanh Hoa organisera la cérémonie d'ouverture de l'Année du tourisme national 2019 parallèlement à l'ouverture du Festival de la plage 2019 prévu en mai prochain.

L'année du tourisme national 2019 comprendra de nombreuses activités, dont 13 activités organisées par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en collaboration avec d’autres ministères et branches du ressort central, 50 activités organisées par Khanh Hoa et 35 activités organisées dans 15 autres provinces et villes.

Lors de la conférence de presse, le vice-président permanent du Comité central de la province de Khanh Hoa, Tran Son Hai, a déclaré que l’Année du tourisme national 2019 - Festival de la plage de Nha Trang - Khanh Hoa était une activité annuelle de cette localité, contribuant à présenter les potentiels du tourisme maritime et insulaire de la baie de Nha Trang, ainsi que la culture traditionnelle et l’économie de Khanh Hoa.

Depuis 2015, le tourisme de Khanh Hoa se développe vigoureusement, la province s’efforce de devenir une des meilleures destinations au Vietnam pour les touristes.

Selon le Service du Tourisme de Khanh Hoa, le nombre de touristes dans la province est passé de 2,3 millions en 2012 à 5,5 millions en 2017, et est estimé à 6,3 millions en 2018 (dont 3 million d'étrangers), soit une augmentation de 15% par rapport à la même période de 2017. Khanh Hoa est également la seule localité́ du pays organisant le Festival de la plage tous les deux ans, depuis 2003, attirant un grand nombre de touristes.

Khanh Hoa est une province disposant d'un long littoral, de centaines de grandes et petites îles, de baies dont beaucoup sont considérées comme les plus belles du monde telles que Van Phong, Nha Trang, Cam Ranh,...

Khanh Hoa abrite de nombreux sites nationaux tels que la temple Ponagar, le mémorial du savant Alexandre Yersin et dispose aussi de nombreux festivals. Depuis 2006, Khanh Hoa a aussi organisé de nombreux concours de beauté nationaux et internationaux.

Khanh Hoa compte plus de 680 établissements d’hébergement touristique avec environ 31.700 chambres, dont environ 70% classées de 3 à 5 étoiles. La province vise à accueillir plus de 7 millions de touristes en 2019, dont plus de 3 millions d'étrangers, et 70.000 milliards de dongs de recette touristique. -VNA