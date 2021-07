Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Profitant du boom du commerce électronique que connaît le pays, trois constructeurs automobiles ont décidé de se lancer dans la vente en ligne.

Depuis le début de l'année, les clients peuvent aller sur le site web du constructeur automobile national VinFast pour sélectionner le modèle, personnaliser la couleur ainsi que les intérieurs et choisir le mode de paiement, avant de se rendre dans la salle d'exposition la plus proche pour finaliser l'achat.



VinFast propose aussi la livraison de votre voiture à domicile. Il est possible, pour les clients, de payer en plusieurs fois en soumettant leurs profils en ligne.



De son côté, Mercedes a lancé ses premières ventes en ligne en mars. Le client prend contact avec un conseiller concessionnaire qui l'aidera à choisir le modèle et les équipements disponibles. La société agit ainsi en tant que consultant initial pour fournir les options et les prix.



Enfin, TC Motor, qui assemble les véhicules Hyundai, permet depuis juin aux consommateurs de comparer les produits en ligne et d'évaluer précisément les prix, incluant promotions, taxes et autres frais.



Une tendance inéluctable



Selon Nguyên Trung Kiên, directeur de la technologie de la Société de marketing numérique Novaon MarTech, ''les entreprises automobiles sont en fait en retard dans l'adoption des nouvelles technologies de vente''.



''En effet, il a fallu beaucoup de temps aux constructeurs automobiles pour commencer à proposer des ventes en ligne, car ces produits sont chers et les clients sont habitués à l'idée de les toucher physiquement avant de prendre une décision d'achat'', explique-t-il.



''Aujourd’hui, les clients sont familiarisés aux transactions en ligne, ce qui rend le marketing digital inéluctable, même pour des produits de luxe comme les voitures'', poursuit-il. ''Grâce au développement de la technologie, les constructeurs automobiles pourront désormais s'adresser directement aux clients sans recourir aux intermédiaires, et mieux connaître les besoins de leurs clients''.



Mais est-ce que les consommateurs suivront cette tendance ? Certains experts s’attendent à ce qu'il faille du temps pour changer les habitudes et préférences des clients pour l'achat de voitures. "L'achat de voitures en ligne présente de nombreux avantages, mais pour prendre une décision, les clients préféreront toujours se rendre dans les salles d'exposition, afin de voir de leurs propres yeux et toucher de leurs propres mains", précise le directeur marketing d'une entreprise automobile japonaise au Vietnam.



Dans le domaine de la vente en ligne, c’est Tesla qui fait aujourd’hui office de référence. Mais pour atteindre ce niveau, ''les constructeurs automobiles devront travailler à créer une confiance sur la qualité des produits'', estime-t-il. -CVN/VNA