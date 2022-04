Les consommateurs américains seront très heureux de déguster du pamplemousse vietnamien, a déclaré l'ambassadeur américain au Vietnam, Marc E. Knapper. Photo : CPV



Hanoï (VNA) - Les consommateurs américains seront très heureux de déguster du pamplemousse vietnamien, a déclaré l'ambassadeur américain au Vietnam, Marc E. Knapper.Les États-Unis devraient autoriser l'entrée de premiers lots de pamplemousses vietnamiens, a informé l'ambassadeur américain Marc E. Knapper lors d’une récente séance de travail avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan.Selon le ministre Le Minh Hoan, les produits agricoles américains exportés vers le Vietnam occupent une place de choix, aussi les deux parties continueront-ils à maintenir leurs échanges, espérant que la partie américaine ouvrira largement la porte aux pamplemousses vietnamiens.En outre, le ministre a également suggéré que les États-Unis soutiennent le Vietnam dans des projets de technologies de conservation pour garantir des normes de qualité, obtenant ainsi un accès plus approfondi au marché américain.En accord avec cette proposition, l'ambassadeur Marc E. Knapper a déclaré: "Les consommateurs américains seront très heureux de déguster du pamplemousse vietnamien".S'il est approuvé, le pamplemousse sera le 7e fruit du Vietnam à être exporté vers le marché américain. Auparavant, les États-Unis avaient autorisé l'importation de 6 fruits frais du Vietnam que sont mangue, longane, litchi, pitaya, ramboutan et pomme de lait. Certains autres fruits tels que noix de coco et durian sont toujours exportés vers les États-Unis, mais sous forme de produits surgelés.Selon le Département des cultures (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), le pays compte 105.400 hectares de pamplemoussiers, avec une production de près de 950.000 tonnes. - CPV/VNA