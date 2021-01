La Havane (VNA) - Les Congrès nationaux du Parti communiste du Vietnam (PCV) ont toujours apporté des contributions précieuses au développement de la nation ainsi qu’au socialisme au niveau international, a déclaré une responsable cubaine.

Un total de 1.587 délégués représentant plus de 5 millions de membres du Parti dans tout le pays assistent au XIIIe Congrès national du Parti, qui a débuté à Hanoi le 26 janvier et se clôtura le 2 février. Photo: VNA

Nancy Coro Aguiar, cheffe du Département Asie-Océanie de la Commission des relations internationales du Comité central du Parti communiste cubain (PCC) a fait ces remarques dans son interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Cuba.Elle a également déclaré que chaque Congrès du Parti avait élaboré des objectifs de développement globaux pour le pays puis réalisé ces objectifs, de faire sortir le Vietnam de la liste des pays pauvres, de le transformer en pays industrialisé.La diplomate, qui a travaillé au Vietnam pendant quatre ans, a déclaré qu’une chose importante est que le PCV a accompli toutes les réalisations sans perdre le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh, prouvant ainsi la cohérence de la pensée et affirmant que la saine politique du Parti contribuer à améliorer la position du pays sur la scène internationale.S’agissant des relations d’amitié Vietnam-Cuba, Nancy Coro Aguiar a déclaré que les deux Partis jouent un rôle essentiel dans le maintien de ces relations spéciales, grâce à des dialogues politiques francs, ouverts et transparents.Elle a exprimé sa conviction que le 13e Congrès national du PCV et le 8e Congrès national du PCC qui se tiendront en avril marqueront de nouveaux jalons dans l’histoire des deux nations. – VNA