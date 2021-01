Nguyen Dac Vinh, membre du Comité central, chef adjoint du bureau du Comité central. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon Nguyen Dac Vinh, membre du Comité central, chef adjoint du bureau du Comité central, toutes les conditions nécessaires sont déjà prêtes pour organiser avec succès le 13e Congrès national du Parti qui aura lieu du 25 janvier au 2 février prochain.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), il a souligné que le Comité central, le Bureau politique et le Secrétariat avaient accordé une attention particulière aux préparatifs du 13e Congrès national du Parti.



“Le Comité central a créé cinq sous-comités pour mener les préparatifs depuis octobre 2018. A ce jour, les préparatifs menés par ces sous-comités ont généralement été achevés”, a rappelé Nguyen Dac Vinh.



“Dans le contexte de COVID-19, les comités du Parti à tous niveaux et les localités ont strictement appliqué des mesures pour prévenir et contrôler l'épidémie, grâce à quoi les congrès des organisations du Parti à tous niveaux ont été organisés avec succès”, a-t-il souligné, ajoutant qu’au 29 octobre 2020, toutes les 67 organisations du Parti relevant du ressort central avaient organisé leurs congrès, soit deux jours plus tôt que le plan prévu (31 octobre 2020).



“Bien que le Vietnam ait réussi à contrôler l’épidémie sur son sol, les risques sont toujours présents et des plans ont été élaborés pour les minimiser, garantissant la plus grande sécurité pour le Congrès”, a-t-il indiqué.