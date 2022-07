Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville a tenu lund 4 juillet une réunion du Conseil représentatif de la communauté musulmane de la ville.

La présidente du Comité municipal du FPV, Tô Thi Bich Châu lors de la cérémonie, le 4 juillet. Photo : VNA

Lors de la cérémonie tenue à la mosquée Masjid Jamiul Muslimin, la présidente du Comité municipal du FPV, Tô Thi Bich Châu, a félicité les dignitaires, les fidèles et les compatriotes musulmans à l’occasion de leur grande fête musulmaneLes compatriotes musulmans de la région se tiennent toujours côte à côte avec les habitants de la ville pour surmonter les difficultés et les défis, participent activement aux mouvements et aux campagnes qui obtiennent des résultats concrets pour célébrer le Nouvel An.Dans les temps à venir, le conseil représentatif de la communauté musulmane, le conseil de gestion des mosquées continueront à prêter attention à la mobilisation des Musulmans pour contribuer au développement du pays, contribuant à consolider et à développer le grand bloc de grande union nationale, construire et développer la ville plus riche et plus puissante. – VNA