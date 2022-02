Les compagnies aériennes au Vietnam se préparent à la reprise des vols internationaux réguliers. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À la nouvelle de la décision de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) de lever la restriction sur la fréquence des vols internationaux à partir du 15 février, les compagnies aériennes au Vietnam se préparent à la reprise des vols internationaux réguliers.

Bamboo Airways a prévu la reprise des lignes reliant Ho Chi Minh-Ville à Singapour et à la Thaïlande en mars prochain et celles reliant au Laos et au Cambodge durant l'été 2022.

Bamboo Airways effectuera des vols reliant Hanoi-Frankfurt (Allemagne), Ho Chi Minh-Ville-Melbourne (Australie), Hanoi – Londres (Royaume-Uni)…, notamment la ligne aérienne directe vers les Etats-Unis dans l'avenir.

Les billets des vols entre février et mars reliant entre le Vietnam et le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, le Japon, la République de Corée et Singapour, sont vendus sur toutes les chaînes de distribution de Bamboo Airways.

Vietjet Air, quant à elle, a décidé d’augmenter la fréquente de ses vols hebdomadaires à trois ou quatre pour les lignes Hanoï-Tokyo (Japon) à partir du 18 février, Hanoï-Séoul (République de Corée) à partir du 16 février et Ho Chi Minh-Ville – Singapour à partir du 10 février.

Cette compagnie a commencé à vendre les billets pour les vols Hanoï/Ho Chi Minh-Ville et Taipei (Chine), la Thaïlande. Elle a prévu également l’exploitation à nouveau de ses lignes reliant en Inde et en Russie dans un proche avenir.

La compagnie aérienne nationale (Vietnam Airlines) a mis à jour sur son site web son programme de vols internationaux réguliers au départ et à destination de 15 pays et territoires : l’Australie, le Japon, la Thaïlande, les Etats-Unis, la République de Corée, Taïwan (Chine), Singapour, le Laos, le Cambodge, le Royaume-Uni, la France, la Russie, l’Allemagne et la Malaisie. -VNA