Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines continuera à reprendre sept lignes aériennes nationales, dont sept vers l’île de Phu Quôc, pour répondre aux besoins des passagers.



Les lignes reliant Phu Quôc et Dà Nang, Nghê An, Hai Phong, Cân Tho, Dà Lat, Thanh Hoa ; et la ligne reliant Dà Nang et Vinh seront exploitées à partir du 1er juin avec une fréquence de trois vols par jours pour chaque ligne.



La compagnie aérienne à low-cost Vietjet Air réexploitera des vols intérieurs dans les mois prochains.



Auparavant, Vietjet Thaïlande, une filiale de la compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air en Thaïlande, a signé un accord de coopération stratégique avec et l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) pour mener des activités de marketing entre les deux parties afin d'attirer les touristes en Thaïlande, en particulier les visiteurs en provenance du Vietnam et du Cambodge.



En outre, la compagnie aérienne vietnamienne Bamboo Airways commence à vendre des billets d’avion pour les vols internationaux Hanoï - Franfurt (Allemagne), Hanoï - Londres (Royaume-Uni) prévus le 22 mars prochain. Ce transporteur aérien prévoit d’augmenter ses lignes internationales à 40 en 2022.-VNA