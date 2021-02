Un avion de Vietnam Airlines . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les compagnies aériennes viennent d'annoncer de nombreuses promotions pour les passagers après les vacances du Nouvel An lunaire.

Ainsi, du 19 février au 28 février 2021, Vietnam Airlines et Pacific Airlines ont lancé le programme «Prix pour les vols domestiques de 88.000 dongs» à l'occasion du Nouvel An.

Les billets pour les vols domestiques effectués du 19 février au 31 décembre 2021 sont vendus à un prix de 567.000 dongs ( frais et charges inclus) par trajet. Le nombre total de sièges vendus de ces deux sociétés est d'un million.

Les passagers peuvent échanger un nombre illimité de billets avant la date du vol avec un frais d'échange de 500.000 dongs par billet. En outre, les passagers bénéficieront d'une pièce de bagages enregistrés de 23kg.

Pendant ce temps, Bamboo Airways vient de publier une annonce de surclassement gratuit, offrant un bon de vacances 5 étoiles pour les billets Eco Flex et supérieurs.

En conséquence, les passagers qui achètent des billets Bamboo Airways Eco Flex ou supérieurs d'ici au 31 décembre 2021 recevront des cadeaux attrayants au début du printemps, tels qu'un surclassement en Business Classe gratuit ou un bon de vacances au complexe de villégiature FLC.

De plus, d'ici le 31 décembre 2021, les clients se verront offrir un bon de vacances de 2 jours et 1 nuit au complexe FLC lors de l'achat d'un billet aller-retour en Business Classe auprès du système de billetterie et des agents officiels de Bamboo Airways. -VNA