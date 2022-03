Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) - Le secteur de l'aviation du Vietnam prévoit d'accueillir 42 à 43 millions de passagers, dont 8 millions d'étrangers, selon le scénario de croissance de l'aviation en 2022.

Selon les prévisions, la demande du marché de l'aviation de l'Association internationale du transport aérien (IATA) en 2022 devrait atteindre 61% du niveau de 2019.

Bamboo Airways compte étendre 40 lignes internationales. Cette compagnie aérienne a commencé d'exploiter les lignes aériennes entre Ho Chi Minh-Ville/Hanoï et Melbourne, entre Hanoï et Francfort.

À partir du 22 mars, Bamboo Airways exploitera de nouvelles lignes régulières reliant Hanoï à Londres, et Ho Chi Minh à Sydney, avec une fréquence de deux vols aller-retour par semaine. En Asie du Nord-Est, elle augmentera la fréquence des vols reliant Hanoi à Tokyo, Taipei (Taiwan de Chine), Incheon (République de Corée). Elle se prépare à ouvrir les lignes reliant Ho Chi Minh-Ville à Japon, Taipei, la République de Corée.

À partir de fin mars, Vietnam Airlines augmentera le nombre total à 97 vols hebdomadaires reliant à la plupart des grands aéroports du pays. La compagnie aérienne nationale a également prévu la réouverture des vols reliant Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang vers Singapour à partir du 15 avril.

D'ici juillet, Vietnam Airlines continuera de reprendre des vols vers la Chine, l'Indonésie et ceux vers Da Nang et Nha Trang à partir du Japon et de la République de Corée, portant le nombre total de vols internationaux à plus de 160 vols hebdomadaires.

Selon le ministère de la Santé, les personnes entrant au Vietnam par voie aérienne doivent être testées négatives au SARS-CoV-2 (sauf pour les enfants de moins de 2 ans) dans les 72 heures avant l'embarquement si elles utilisent la méthode RT-PCR ou dans les 24 heures si elles utilisent la méthode de test rapide, remplir le formulaire de déclaration de santé en ligne et télécharger l'application PC-COVID avant d'arriver, souscrire une assurance maladie couvrant d'éventuels frais médicaux liés au COVID-19. -VNA