Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La consommation de biens sur les grands marchés tels que les États-Unis et l'UE montre des signes plus encourageants, créant une force motrice pour les commandes d'exportations clés vietnamiennes telles que l'habillement et le textile, l'emballage, la chaussure, la transformation du bois et en particulier l'électronique. De nombreuses entreprises ont reçu des commandes jusqu'au milieu de l'année.

La compagnie ABB Harvest Packaging a déclaré que 400 travailleurs sont retournés dans leur usine pour répondre aux commandes des deuxième et troisième trimestres de cette année. L'entreprise a bien préparé les commandes qui doivent être livrées en mars et avril.

En outre, de nombreuses entreprises ont investi et modernisé de manière proactive leurs équipements de fabrication pour répondre à la demande croissante.

Fin 2023, la compagnie par actions Duc Giang (Ducgarco) a perfectionné un centre de création d'innovation avec des processus adéquats de conception, de couture, de commercialisation et de formation, entre autres, pour mieux servir les clients.

L'usine de filature de Phu Cuong a mis en œuvre une restructuration, une conversion et une modernisation de ses équipements dans le but d'améliorer sa productivité et sa compétitivité.

Selon les statistiques des douanes vietnamiennes, depuis le début de l’année au 15 février, la valeur totale des échanges commerciaux du pays a atteint 84,74 milliards de dollars, dont 44,42 milliards de dollars d'exportations, soit une augmentation de 19,6% sur un an.

Dans un récent rapport de VinaCapital, les exportations du premier mois de 2024 sont estimées à 33,57 milliards de dollars, soit une hausse de 42% par rapport à la même période de l'année dernière. Notamment, le chiffre d'affaires des exportations d'ordinateurs et d'électronique a augmenté de 60% sur un an.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a reconnu que la production industrielle et le commerce connaisaient une tendance à la hausse, mais qu'il restait encore des défis à relever en raison de la situation économique et politique mondiale, difficiles à prévoir.

Le ministre a demandé aux unités compétentes du ministère de donner des instructions et d'aider les entreprises à suivre les tendances du marché, en profitant efficacement des accords de libre-échange dont le Vietnam est signataire. -VNA