Le fleuve Tiên (bras antérieur du Mékong) connaît une forte augmentation du nombre de touristes en été. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L’écotourisme fluvial a été une tendance marquante pendant les jours fériés du 30 avril et du 1er mai, un excellent moyen d’échapper à la touffeur et aux nuisances sonores des grandes villes.



Comme chaque année, les agences de voyage de la province de Tiên Giang ont accueilli beaucoup de touristes pour des croisières sur le fleuve Tiên, principale branche du Mékong, afin de découvrir les particularités de cette région riveraine.



"Pendant les jours fériés du 30 avril et du 1er mai, nous avons accueilli une grande quantité de visiteurs venus de différentes localités, qui ont passé des moments relaxants à bord de barques sur le fleuve Tiên ainsi que sur les îlots de Thoi Son et Phung", a fait savoir Mme My Dung, guide chez le voyagiste Viêt Nhât.

Ballade en charrette à cheval. Photo : CVN





Depuis l'embarcadère du 30 avril de la ville de My Tho, les touristes ont commencéleur périple d'une demi-heure sur le fleuve Tiên avant de débarquer sur l'îlot de Thoi Son où leur ont été proposés du thé au miel, des fruits, du don ca tài tu (chants des amateurs du Sud), des ballades en charrette à cheval... "J'adore ces moments en pleine nature. J'ai pris beaucoup de photos", a partagé Nguyên Van Dat, un touriste venu de Hô Chi Minh-Ville.