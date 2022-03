Photo : angiang.gov.vn

An Giang (VNA) – Selon le chef du Comité de représentation de la communauté musulmane de la province d'An Giang (Sud), Haji Jacky, actuellement, les hameaux et villages des Cham de cette localité organisent solennellement le mois de jeûne du Ramadan 2022 (1443 calendrier islamique).

Le mois du Ramadan 2022 débute du 2 avril au 2 mai.

A cette occasion, des représentants du Comité des affaires religieuses du gouvernement, du Comité des affaires ethniques, ainsi que des dirigeants du Comité provincial du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire, du Comité du Front de la Patrie vietnamienne de la province d'An Giang... sont allés féliciter les Cham.

Le chef du Comité de représentation de la communauté musulmane de la province d'An Giang a appelé les musulmans à continuer de promouvoir la solidarité, accompagner les autres religions et la communauté ethnique vietnamienne pour répondre aux mouvements patriotiques et contribuer au développement du pays.

An Giang compte actuellement plus de 15.000 musulmans, vivant principalement dans les districts de Phu Tan, Chau Phu, Chau Thanh, An Phu et le chef-lieu de Tan Chau. Les gens vivent principalement du petit commerce, de l'élevage, du tissage, du tricot et de la pêche. -VNA