Les dignitaires religieux Cham lors de leur Nouvel An Ramuwan. Photo: tuoitre

Binh Thuan (VNA) - Les autorités locales de la province de Binh Thuan (Centre) sont allées rencontrer des dignitaires et fidèles religieux Cham, leur ont offert des cadeaux et formulé leur meilleurs vœux à l’occasion du Nouvel An Ramuwan 2019.

Le Nouvel An Ramuwan qui dure pendant un mois est la fête traditionnelle la plus importante des Cham, durant laquelle les Cham Bani et musulmans visitent et nettoient les tombeaux de leurs aïeux, en les honorant d'un culte au sein de la famille.

Le Tet Ramuwan est l'occasion de penser aux ancêtres, aux chers disparus, de prier pour la paix du village, la prospérité, le bonheur de tous, de bonnes récoltes, un pays en paix.

La province de Binh Thuân dénombre 41.000 Cham, dont 15.000 pratiquent le Brahmanisme. -VNA