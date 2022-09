Les officiers vietnamiens déployés à la MINUSS organisent une cérémonie en l’honneur de la Fête nationale vietnamienne. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, les officiers vietnamiens déployés à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) ont organisé une cérémonie en l’honneur de la Fête nationale vietnamienne (2 septembre).

L'événement, présidé par l’Hôpital de campagne de niveau 2 No.4 du Vietnam, a vu la participation d’amis internationaux en mission à la MINUSS.

Casques bleus vietnamiens. Photo: VNA

Lors de la cérémonie, les participants ont dégoûté des plats préparés par les membres de l’Hôpital de campagne de niveau 2 No.4. Ils ont également regardé des clips présentant la nature et la culture vietnamiennes.

En raison du mauvais temps, les activités d'échange culturel et sportif de l'Hôpital de campagne de niveau 2 No. 4 avec des amis ont été reportées. L'Hôpital a profité du temps pour s’occuper d’un jardin de plantes médicinales traditionnelles cultivées avec des graines apportées du Vietnam, dans le but de soutenir son travail professionnel.-VNA