Ottawa (VNA) - La Société d’amitié Canada-Vietnam (CVFS) a organisé un webinaire sur le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) fraîchement terminé le 6 février, attirant la participation d’universitaires du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Argentine.

L’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Cao Phong lors du webinaire. Photo : VNA

Le webinaire a fourni des informations sur un événement politique qui a une importance historique pour le peuple vietnamien et constitue une étape importante dans le processus de développement du PCV.L’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Cao Phong, a informé les participants des principales réalisations du Vietnam au cours des 91 dernières années sous la direction du PCV.Le système socio-politique du pays a été stabilisé; sa sécurité de défense, son indépendance et sa souveraineté sont maintenues; et la vie spirituelle et matérielle de ses habitants s’est améliorée.Le Vietnam a à ce jour établi des relations diplomatiques avec 189 des 193 membres des Nations unies, et entretenu des relations économiques avec 230 partenaires, avec 17 accords de libre-échange signés avec 58 partenaires, a-t-il fait savoir.