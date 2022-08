Panorama de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La construction de logements sociaux ne répond actuellement qu'à une partie de la demande. Les besoins en logement des ouvriers, des personnes à faible revenus, demeurent très urgents, a souligné lundi le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Lors d’une conférence sur le développement des logements sociaux organisée en présentiel et en ligne avec 19 villes et provinces, le 1er août, le chef du gouvernement a réaffirmé que le Parti et l’Etat accordaient une attention particulière à l’amélioration de la vie des travailleurs et des personnes à faible revenu, rappelant qu’un bon nombre de programmes en leur faveur avaient été lancés, dont la construction de logements.

Jusqu'à présent, 7,8 millions de m2 de logements sociaux ont été construits, fournissant des logements à des centaines de milliers d’ouvriers et de personnes à faible revenu, a-t-il indiqué.

Pham Minh Chinh a ensuite appelé les ministères, secteurs, localités et groupes économiques participant à la conférence à analyser la situation pour trouver des solutions visant à accélérer le développement des logements sociaux, répondant à la demande.

Lors de la conférence, le ministre de la Construction Nguyen Thanh Nghi a indiqué qu’à ce jour, 301 projets de logements sociaux dans les zones urbaines avaient été achevés, avec environ 155.800 appartements. Plus de 400 autres sont en cours, avec environ 454.360 appartements. D’ici 2030, le ministère vise à achever la construction d’un million d'appartements de logement social et de logement pour des ouvriers des zones industrielles. -VNA