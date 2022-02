L'attaquant Nguyên Tiên Linh (N°22, maillot rouge) de l'équipe nationale de football. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Malgré le COVID-19, le sport vietnamien a connu des changements importants ces derniers temps. Les Vietnamiens espèrent que le sport vietnamien continuera de connaître des succès prometteurs en 2022, où le Vietnam accueillera et participera à une série de tournois majeurs dans la région et dans le monde.

Lors du premier jour du Têt traditionnel, le football vietnamien a donné la joie à ses supporteurs. Le 1er février, au stade de My Dinh à Hanoi, le Vietnam a battu la Chine 3-1, première victoire de l'équipe lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Il s’agit de la première victoire historique d’une équipe nationale d'Asie du Sud-Est à ce tour.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a félicité l’entraîneur en chef de l’équipe nationale de football, Park Hang Seo et ses joueurs, après cette victoire historique.

Il a souligné que les footballeurs vietnamiens ont remporté une victoire impressionnante, marquant l'histoire du football vietnamien au premier jour du Nouvel An lunaire. Cette victoire a apporté la joie aux fans vietnamiens et constitue un bon début pour le football vietnamien dans l'année du Tigre.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a assisté à ce match au stade My Dinh, a déclaré que l’équipe avait organisé une fête de football pour le peuple vietnamien, ajoutant qu’il s’agissait d’un cadeau précieux offert aux Vietnamiens.

Dès après cette victoire, l’équipe nationale féminine de football a battu la Thailande et Taipei, Taïwan (Chine), lors des matchs de play-offs pour pour gagner un ticket à la Coupe du monde féminine de football 2023, qui est la neuvième édition de la Coupe du monde féminine de football, organisée par la FIFA et prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Avec ces victoires historiques, les Vietnamiennes rejoignent pour la première fois une telle compétition mondiale de football.

Les footballeuses vietnamiennes. Photo: VNA



Après ces succès, le président Nguyên Xuân Phuc a signé une décision de décerner des Ordres de travail de première classe à l'équipe nationale féminine de football et à l'entraîneur Mai Duc Chung en reconnaissance de leurs performances exceptionnelles lors de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2022, aidant le Vietnam à remporter pour la première fois un billet pour la Coupe du monde féminine 2023.

Les médias asiatiques ont félicité l'équipe nationale féminine de football du Vietnam et salué les efforts exceptionnels des footballeuses vietnamiennes.

Le site Internet de la Fédération internationale de football association (FIFA) a indiqué que les joueuses vietnamiennes avaient réalisé un excellent match pour remporter un billet pour la Coupe du monde féminine 2023. La FIFA a déclaré que le Vietnam était devenu la 5e équipe féminine asiatique à participer à la finale de cette compétition.

Selon l’entraîneur en chef Mai Duc Chung, ce résultat est dû à l’esprit et à la solidarité de toute équipe.

Cette année, le sport vietnamien attend aussi les performances, lors que le pays accueillera les 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévus en mai prochain à Hanoï et dans 10 localités voisines que sont Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

L'événement comprendra au total 40 disciplines différentes avec 526 épreuves. Il devrait voir la participation d’environ 10.000 personnes.

Le sport vietnamien met l’espoir sur les footballs masculin et féminin, l’athlétisme, le wushu, l’haltérophilie….

L'athlétisme, un des espoirs du sport vietnamien aux 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est prévus en mai prochain à Hanoi et dans d'autres localités du pays. Photo: Vietnam+ L'athlétisme, un des espoirs du sport vietnamien aux 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est prévus en mai prochain à Hanoi et dans d'autres localités du pays. Photo: Vietnam+

Lors de ces deux dernières éditions, respectivement en 2017 et 2019, le Vietnam s’est classé respectivement en 3e et 2e position du classement par nations. Il a même dominé quelques disciplines comme l’athlétisme et le football.



Accueillant pour la deuxième fois ce plus grand rendez-vous sportif de la région, il fera le maximum pour apporter une fois de plus joie et fierté aux supporters.

En outre, le Vietnam prépare son effectif pour se présenter à d’autres tournois régionaux et mondiaux et obtiendra de nouveaux succès.

En vue des prochaines grandes échéances régionales comme les SEA Games 31 et les ASIAD 19, les 200 meilleurs sportifs des disciplines prioritaires recevront une préparation de haut niveau.

L’objectif est de déterminer la liste des disciplines où le Vietnam dispose de brillants représentants, expérimentés ou en devenir et qui ont le potentiel de remporter un titre lors des SEA Games 31 et des 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19) disputés en 2022 ainsi que des Jeux olympiques (JO) de Paris 2024.

Parmi eux, 100 figureront dans un groupe spécifique qui, selon Trân Duc Phân, chef adjoint du Département général de l’éducation physique et des sports, bénéficiera de conditions d’entraînement idéales, avec des équipements homologués, des programmes personnalisés, un suivi médical et nutritionnel approprié, le tout accompagné d’un salaire décent. Autrement dit, les instances sportives nationales donneront à ces joyaux les moyens à la hauteur de leur potentiel. -VNA