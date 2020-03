Hanoi (VNA) - Outre le pho et le bún cha, emblèmes de la gastronomie de Hanoi, le bánh tôm Hô Tây, ce beignet de crevettes vendu au lac de l’Ouest, constitue aussi l’un des mets incontournables de la capitale vietnamienne.

Le "bánh tôm" est servi avec une sauce aigre-douce, de la salade et de la coriandre. Photo : VNP

En 2019, dans l’émission "Destination" de la chaîne de télévision américaine CNN, le bánh tôm Hô Tây a été présenté comme l’un des plats traditionnels les plus appréciés à Hanoi. Son origine remonte aux années 1930, où il était vendu sur les berges du lac de l’Ouest par les marchands ambulants. Aujourd’hui, on le retrouve dans les restaurants situés principalement dans la rue Thanh Niên.Le bánh tôm est un mets à déguster au moins une fois dans sa vie. Il est fait de la farine et de crevettes d’eau douce, le tout frit dans l’huile. Les crevettes sont plongées dans la chapelure. Le beignet est doré et croustillant à souhait.La sauce, l’âme du platIl est accompagné de salade, de coriandre et d’une sauce aigre-douce. Cette dernière, indispensable, est considérée comme "l’âme du plat". Elle est composée de saumure de poisson, de sucre, de vinaigre et de morceaux de carottes et de chourave (ou de papaye jeune). Selon les goûts, on peut y ajouter du piment pour les amateurs de cuisine épicée.Plus qu’un mets, le bánh tôm est un peu "la madeleine de Proust" pour beaucoup d’habitants de Hanoi. Ceux qui sont nés pendant les années 1950-1970 en sont souvent les plus grands amateurs. Il était l’un des plats phares à prendre tard l’après-midi, au goûter. On sortait entre amis pour aller le déguster.Par ailleurs, il existe une autre version de bánh tôm qui contient, outre les ingrédients de base, de la patate douce râpée. En effet, à l’époque, quand la farine se faisait rare, on en remplaçait une partie par ce féculent. – VNA