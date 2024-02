Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) - Les banques s'attendent à une amélioration de la croissance du crédit à partir du deuxième trimestre 2024, maintenant que les taux d'intérêt des prêts ont diminué, que les exportations se redressent progressivement et que la consommation intérieure augmente.

La Banque d'État du Vietnam (SBV) a déclaré qu'au 31 janvier, les taux d'intérêt sur les dépôts et les prêts avaient été réduits respectivement de 0,15% et 0,25% par an par rapport à fin 2023.

Cependant, la banque centrale a noté que la croissance du crédit au début de 2024 était assez faible par rapport à ces dernières années. En janvier, le crédit a diminué de 0,6% par rapport à fin 2023.

Les dirigeants d'Agribank, Vietcombank et LPBank ont déclaré qu'il s'agissait là d'un phénomène normal au cours des premiers mois de l'année, en raison d'activités économiques peu dynamiques durant les congés du Nouvel An.

Ils prévoient que la croissance du crédit pourrait s'améliorer progressivement au cours des trimestres restants de cette année, à mesure que l'économie se redresse.

Pour promouvoir la croissance du crédit, les ministères, secteurs et localités devraient mettre en œuvre des mesures visant à stimuler la consommation intérieure, émettre davantage de politiques préférentielles pour attirer les investissements étrangers, créer un couloir juridique ouvert et pratique pour les opérations des entreprises, les aider à accroître leur compétitivité et leur participation à la chaîne de valeur mondiale. -VNA