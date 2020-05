Photo : Dan Tri



Hanoï (VNA) - La page web Odditycentral a récemment publié un article présentant des banh mi (baguette vietnamienne) géants de plus d'un mètre de long, une spécialité d'An Giang, au Vietnam.



Lorsque les images ont été partagées sur les réseaux sociaux, des gens ont estimé qu'il s’agissait de clichés "photoshopés" ou de vues sous certains angles pour créer l'illusion de "pains beaucoup plus gros qu'une baguette normale".



Mais peu de temps après, le banh mi géant d’An Giang est devenu célèbre. Ce sont des baguettes d'au moins un mètre de long, d’un poids d'au moins 3 kg. Elles sont généralement emballées dans de grands sacs en plastique, attirant les visiteurs aussi bien par leur gigantisme que par leur goût délicieux, avec à la fois l'arôme typique du lait, de la farine, le gras du beurre, et parfois, le croquant des graines de sésame.



Auparavant, ce banh mi géant avait été choisi comme l'un des plats les plus étranges au monde par le site d'information Brightside.-CPV/VNA