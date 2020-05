De nombreux vols de Vietjet ont été entièrement réservés tout de suite après la fin de la distanciation sociale.

Photo : Vietjet/CVN



Hanoï (VNA) - De retour dans le ciel, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a rapidement accéléré pour répondre aux besoins de déplacement des populations. Signal d'une forte reprise.



Vols complets réservés



Présents sur le vol VJ178 entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï à 19h00 le 26 mai, nous avons enregistré 42 rangées de sièges d'Airbus A321 complètes. Cela montre que la demande de déplacement des passagers est très élevée depuis la fin de la distanciation sociale.



Selon les statistiques de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, du 19 avril au 18 mai, les compagnies aériennes nationales ont exploité plus de 8.600 vols sur des lignes intérieures. Le nombre de leurs vols a presque doublé par rapport à la même période du mois précédent.



Vietjet a repris l’ensemble de ses itinéraires intérieurs avec la même fréquence qu'auparavant. Sa copilote Phan Phuong An a informé que les vols entre les grandes villes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang étaient presque complets. "De retour dans l'air avec mon oiseau de fer familier, je suis tellement heureuse de pouvoir à nouveau faire voyager les gens. La pandémie passera et je crois que nous nous rétablirons fortement avec le secteur de l'aviation", a-t-elle affirmé.



De tels vols serrés ne sont pas rares pour une compagnie aérienne qui atteint régulièrement 87% du taux d'utilisation de ses sièges comme Vietjet. Mais pour les remplir rapidement après la pandémie, c'est un plan que la compagnie aérienne a préparé dès la fin de la distanciation sociale.

Les pilotes de Vietjet sont confiants en la reprise de l'aviation après la pandémie.

Photo : Vietjet/CVN





Après que l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a décidé d'autoriser les compagnies aériennes à fonctionner normalement, Vietjet a lancé une série de grandes promotions avec des millions de billets bon marché en faveur des passagers.



Lê Hoài Thu, une résidente de l'arrondissement de Tân Binh, à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'elle avait des affaires à Hanoï, mais qu’elle hésitait à y aller parce qu'elle pensait que les prix des billets d’avion après la pandémie seraient très chers. Cependant, en consultant le site Internet de Vietjet, elle ne s'attendait pas à ce que la compagnie aérienne vende ses billets si bon marché. Elle a donc décidé d'en acheter sur le champ. "Je pense que les promotions de billets à bas prix chez Vietjet aident non seulement l'industrie de l'aviation à se rétablir plus rapidement, mais créent également de bonnes conditions pour que les gens voyagent".



Des équipes optimistes



En plus de la politique de prix de billets adaptée aux budgets des passagers, la confiance et l'optimisme de l'équipe de Vietjet pendant et après la pandémie ont également contribué de manière significative à la reprise de la compagnie aérienne.



La chef de cabine Dang Lan Anh a raconté que pendant la pause, elle a passé plus de temps à étudier à l'académie de l'entreprise, à se reposer et à pratiquer des activités sportives pour maintenir sa santé et son physique. "Je me suis dit que même avec mon masque, les passagers pourront ressentir ma joie et mon amabilité à travers mes yeux", a déclaré Lan Anh.



