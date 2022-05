Géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang. Photo: VNA



Cao Bang (VNA) - Le Comité populaire de la province de Cao Bang au Nord a travaillé le 25 mai avec un groupe d’experts du Réseau mondial des géoparcs sur le géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang, en vue de la réévaluation prochaine de ce géoparc.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Cao Bang, Lê Hai Hoa, a affirmé que la province était prête à la réévaluation du géoparc mondial UNESCO Non Nuoc Cao Bang fin juillet 2022 ; préparait tous les documents pour accueillir la Conférence du Réseau mondial des géoparcs pour la région d’Asie-Pacifique prévue en 2024.

Selon Guy Martini, président du Conseil des géoparcs mondiaux UNESCO, l'autorité provinciale s'est efforcée d’achever 84% des travaux de construction d’infrastructures et de préservation géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang, pour sa réévaluation vers fin juillet prochain.

Les spécialistes ont conseillé aux organes compétents locaux de créer plus de moyens de subsistance ; d'aider les gens à bénéficier du titre de géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang ; d’accorder une plus grande attention à l’hygiène environnementale, à la sécurité des touristes ; de mieux exploiter les valeurs culturelles locales ; d’encourager les habitants locaux à préserver les patrimoines géologique et culturel...

Les spécialistes en visite à Mat thân nui (Œil du génie des montagnes). Photo: VNA



Le géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang s’étend sur une superficie totale de 3.000 km² dans les districts de Hà Quang, Trà Linh, Quang Uyên, Trùng Khanh, Ha Lang et Phuc Hoa et une partie des districts de Hoa An, Nguyên Binh et Thach An.

Les reliefs montagneux couvrent environ 90% de la superficie terrestre, avec des altitudes entre 1.500 à 2.000m dans l'Ouest-Nord-Ouest et de 200m dans l'Est-Sud-Est. Avec son climat de mousson tropical des hautes terres et deux saisons distinctes, humide et sèche, le géoparc présente une riche biodiversité, avec des forêts étendues, une faune et une flore endémiques, des cultures spéciales, etc. La région comprend un réseau hydrographique complexe constitué de cinq grands cours d’eau et de 47 lacs.

Environ 250.000 personnes vivent dans le géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang. La région est célèbre pour son identité culturelle ethnique diversifiée avec des festivals, des métiers traditionnels et des arts populaires.



Le géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang offre de nombreux sites historiques et archéologiques exceptionnels, ainsi qu'un riche patrimoine culturel d'importance nationale et internationale, qui donne à cette région une place d’importance au Vietnam et fournit une base solide pour l'industrie touristique.



Il s’agit du deuxième géoparc mondial du Vietnam après le plateau calcaire de Dông Van (province de Hà Giang) qui a été inscrit sur la liste des membres du Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO en décembre 2010.



Non Nuoc Cao Bang a été créé en 2015. En novembre 2016, Cao Bang a soumis un dossier à l'UNESCO afin d'obtenir la reconnaissance en tant que géoparc mondial. Une équipe d’enquête de l’UNESCO s’est rendue dans la province en juillet 2017 pour évaluer les valeurs du parc et le travail de conservation. Lors de sa 204e session tenue le 12 avril 2018 à Paris, l’UNESCO a officiellement reconnu le parc géologique Non Nuoc Cao Bang du Vietnam en tant que géoparc mondial. -VNA