Hanoi (VNA) - L’Administration américaine de la sécurité des transports (TSA) évaluera les travaux de sécurité aérienne au Vietnam au service des opérations régulières de Vietnam Airlines, a annoncé l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) dans un rapport envoyé au ministère des Transports.

Un avion de Vietnam Airlines. Photo: VNA

La CAAV a déclaré avoir reçu un avis de l’ambassade des États-Unis au Vietnam et du représentant en chef de la TSA pour le Vietnam sur le plan d’évaluation et de supervision de la sécurité aérienne auprès de Vietnam Airlines.Comme prévu, trois superviseurs de la sécurité aérienne de la TSA arriveront au Vietnam en deux phases pour évaluer les conditions de sécurité dans les terminaux desservant les vols directs de Vietnam Airlines vers les États-Unis, à savoir l’aéroport international de Nôi Bai du 2 au 7 décembre et l’aéroport international de Tân Son Nhât de 8-13 décembre.Ils examineront également les travaux de sécurité de Vietnam Airlines et d’un certain nombre d’entreprises fournissant des services de maintenance et de réparation d’avions ainsi que des équipements d’avion à Vietnam Airlines.L’évaluation fait partie des dernières étapes permettant aux agences américaines compétentes de délivrer un permis à Vietnam Airlines pour exploiter des vols commerciaux réguliers directs entre le Vietnam et les États-Unis.La TSA a officiellement confirmé que Vietnam Airlines répond à toutes les exigences de sécurité pour opérer des vols commerciaux directs réguliers vers les États-Unis à partir du 25 octobre.Dinh Viêt Son, vice-directeur de la CAAV, a déclaré que les agences compétentes du Vietnam travaillaient dur pour aider Vietnam Airlines et d’autres compagnies aériennes à exploiter des vols directs vers les États-Unis.Vietnam Airlines prévoit de lancer le premier vol commercial régulier de l’aéroport international de Tân Son Nhât à San Francisco fin novembre après avoir obtenu le permis américain.Une autre compagnie aérienne vietnamienne – Bamboo Airways – prend également des mesures pour exploiter des vols réguliers sur une route directe entre le Vietnam et les États-Unis. – VNA