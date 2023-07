Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont affirmé mercredi 12 juillet lors de leur 56e réunion restreinte (AMM-56) à Jakarta la volonté du bloc de maintenir la solidarité et de promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans un contexte mondial marqué par les rivalités stratégiques des grandes puissances et les enjeux de sécurité transfrontalière.