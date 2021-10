Photo d'illustration : phunuvietnam.vn



Hanoï (VNA) – Créée en 2014, l'Association des femmes vietnamiennes en Malaisie est un « appui » pour de nombreuses femmes vietnamiennes dans ce pays.



La fondatrice et présidente Tran Thi Chang, qui travaille actuellement à l'Institut national de cardiologie de Malaisie, et des centaines de membres organisent régulièrement des activités pour partager les difficultés entre elles et promouvoir la culture traditionnelle.

Une activité philanthropique de l’Association des femmes vietnamiennes en Malaisie. Photo fournie par des membres de l'Association





L’Association se prépare à ouvrir un cours de vietnamien pour des enfants de la diaspora. Elle compte en outre organiser des consultations de santé gratuites sur différentes maladies.



Dans le contexte de COVID-19, depuis près de deux ans, l’Association se tient toujours aux côtés des travailleurs vietnamiens en difficulté. Tran Thi Chang et de nombreux autres membres ont cherché à mobiliser des fonds pour remettre de milliers de dons à des Vietnamiens dans le besoin.



En République de Corée - l'un des pays comptant le plus grand nombre d'épouses vietnamiennes au monde, l'Association des femmes vietnamiennes dans ce pays encourage toujours ses membres à suivre des cours de culture pour les aider à s'intégrer dans la société locale, selon sa présidente Mai Thi Hong Ngoc.

Des membres de l'Association des femmes vietnamiennes en République de Corée. Photo fournie par des membres de l'Association





L’Association organise régulièrement des programmes culturels et appelle à des dons pour soutenir les victimes de catastrophes naturelles, les patients graves, les personnes en difficulté au Vietnam, les orphelins et autres enfants défavorisés…



Le groupe Mẹ Việt (Mères vietnamiennes) en Australie est un lieu de rencontre, d'échange, de soutien mutuel ainsi que de partage d'expériences dans l'éducation des enfants. Ce groupe réunit actuellement plus de 12.000 membres.



Dans le contexte de COVID-19, le groupe accorde une grande attention aux personnes âgées sans appui et aux mères ayant perdu leur emploi. Ces derniers jours, il cherche à recueillir des fonds pour soutenir la lutte contre le coronavirus au Vietnam. Ses activités s’étendent à ce jour à tous les États d'Australie.-VNA