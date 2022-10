Panorama de la conférence de consultation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une conférence de consultation entre la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, celle du Laos et la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la communication et de l'information de l'AN cambodgien a été organisée le 18 octobre dans la province vietnamienne de Lao Cai (Nord).

Il s'agissait de la première activité de coopération entre les trois commissions pour préparer la Conférence des présidents des Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam (CLV) prévue en 2023.

Le président de la Commission des relations extérieures de l'AN du Vietnam Vu Hai Ha a apprécié la coopération efficace et étroite entre les trois commissions. Il s'est déclaré convaincu que l'organisation avec succès de la Conférence des présidents des Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam contribuerait au renforcement de l'amitié traditionnelle entre les trois pays de manière substantielle, étroite et profonde pour l'intérêt des trois peuples, pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans la région.

Trois présidents des Commissions des relations extérieures de l'AN du Cambodge, du Laos et du Vietnam signent le procès-verbal de la conférence. Photo: VNA

Selon le président de la Commission des relations extérieures de l'AN du Laos, Sanya Praseuth, cette conférence de consultation marquait une étape importante, contribuant à accélérer la supervision dans la mise en œuvre dé conventions de coopération dans la zone du triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam, et le partage des expériences pratiques sur le rôle et les tâches législatifs des pays.

En conclusion, les trois présidents ont convenu de collaborer étroitement pour finaliser le procédure et bien préparer la première réunion entre les trois Assemblées nationales coprésidée par leur président. -VNA