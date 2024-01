Les arrivées étrangères en Indonésie dépassent les 10 millions au cours des 11 premiers mois de 2023. Photo: Xinhua/VNA

Jakarta (VNA) - L' Indonésie a accueilli plus de 10,4 millions de visiteurs étrangers au cours des 11 premiers mois de 2023, soit une augmentation de 110,8% en glissement annuel, a annoncé le 2 janvier le Bureau des statistiques indonésien (BPS).Le seul mois de novembre a vu 917.410 arrivées étrangères, en hausse de 30,17% sur un an, a déclaré la directrice par intérim du BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Cependant, ce chiffre a représenté une baisse de 6,24 % par rapport à octobre 2023.Les arrivées étrangères en novembre ont été dominées par les touristes de Malaisie (15,45 %), de Singapour (12,86 %) et d'Australie (12,76 %), a indiqué Widyasanti.Même si le nombre de touristes étrangers au cours des 11 premiers mois de 2023 a connu une augmentation sur un an, il reste inférieur au record de 14,7 millions enregistré à la même période de 2019, avant la pandémie de COVID-19. -VNA