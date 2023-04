Arrivées chinoises en Thaïlande en deçà des attentes. Photo:bangkokpost.com

Bangkok, 24 avril (VNA) - Le nombre de visiteurs chinois en Thaïlande pourrait ne pas atteindre l'objectif de 5 millions cette année, car les arrivées au cours des quatre premiers mois ont été inférieures aux attentes.Sisdivachr Cheewarattanaporn, président de l'Association des agents de voyages thaïlandais (Atta), a déclaré que le secteur du tourisme devait attendre le second semestre pour avoir des perspectives plus claires après que les arrivées chinoises aient été lentes au cours des quatre premiers mois. Au 18 avril, le nombre de visiteurs chinois s'élevait à environ 695.000, soit seulement 14 % de la cibleLe début de l'année a été prometteur, principalement tiré par la demande refoulée du marché chinois lors du festival du Nouvel An lunaire en janvier, qui a eu lieu cette année seulement deux semaines après que Pékin a annoncé la levée des restrictions de voyage le 7 janvier.Le nombre d'arrivées chinoises au cours des deux premiers mois a atteint 247.497 avant de remonter progressivement à 269.745 en mars, à mesure que de nouveaux vols ont été ajoutés.Cependant, Sisdivachr Cheewarattanaporn a déclaré qu'en dehors de la capacité insuffisante en sièges et de l'augmentation des coûts de voyage, les touristes qui souhaitent venir en Thaïlande sont également confrontés à des obstacles avec les demandes de visa.Il a déclaré qu'Atta avait reçu un certain nombre de rapports de touristes sur le processus de visa peu pratique, ce qui a incité la plupart d'entre eux à opter pour un visa à l'arrivée, tandis que certains touristes ont changé leurs plans et ont décidé de ne pas visiter le pays.Il a reconnu qu'avec les obstacles aux visas et la reprise progressive des vols, il pourrait être difficile d'atteindre 5 millions de visiteurs chinois cette année à moins qu'il n'y ait une augmentation spectaculaire au second semestre.La Thaïlande a enregistré près de 6,5 millions d'arrivées étrangères au premier trimestre de cette année, soit encore une large marge par rapport aux 10,7 millions enregistrés au cours de la même période de 2019.Yuthasak Supasorn, gouverneur de l'Autorité du tourisme de Thaïlande, a déclaré que l'agence avait discuté des plaintes concernant les visas avec le secteur privé, mais que les parties n'étaient pas parvenues à une résolution.Il a déclaré que les difficultés rencontrées dans les procédures de visa étaient liées à une limite de demandes de visa électronique de 80.000 par mois.- VNA