Hanoi, 14 août (VNA) - Le général de division Tran Quang Phuong, vice-président du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, a reçu le général de brigade Bunlieng Sengphachan, chef de la division de la protection interne du Département général de la politique de l'Armée populaire lao, à Hanoi, le 13 août.

Séance de travail entre le général de division Tran Quang Phuong (droite) et le général de brigade Bunlieng Sengphachan du Laos. Photo : VNA

L’officier lao, qui effectue une visite de travail au Vietnam, a informé son hôte des résultats des réunions de sa délégation avec le département de protection de la sécurité de l’armée du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam et le département d’investigation criminelle du ministère vietnamien de la Défense nationale.Il a noté que lors de ces réunions, les deux parties avaient partagé leur expérience pour promouvoir la lutte contre les activités menaçant la sécurité, la politique et l'amitié privilégiée entre les deux pays et les deux armées.Pour sa part, le général de division Tran Quang Phuong a souligné l’importance de la protection de la politique interne ainsi que de l’examen et du contrôle des pensées et des vertus politiques au sein de l’armée, en particulier au milieu du sabotage accru des forces hostiles contre les révolutions et l’amitié particulière des deux pays.Il a demandé au département de la protection de la sécurité de l'armée vietnamienne et au département d’investigation criminelle du ministère vietnamien de la Défense nationale, ainsi qu'à la division de la protection interne du Laos d'accroître l'échange de délégations et d'informations afin d'améliorer les conseils fournis aux dirigeants des deux ministères de la Défense et des Départements généraux de la politique pour lutter et enrayer efficacement des activités de sabotage des forces hostiles et de minimiser les violations de la loi et les crimes, maintenant ainsi fermement la discipline et la force combattante de l'armée de chaque pays.Tran Quang Phuong a affirmé que les responsables du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam soutenaient et créaient toujours des conditions favorables permettant aux agences de renforcer leur coopération et d’achever bien leurs tâches, contribuant ainsi à l'intensification des relations entre les deux pays et les deux armées.-VNA