Hanoi (VNA) - La soirée artistique "Traverser l’orage" aura lieu le 31 octobre prochain à l’Opéra de Hanoï. Organisé à l’initiative du groupe d’anciens lycéens de Hanoï de la promotion 1991 – 1994 (9194 Hanoï), ce concert live vise à collecter des contributions financières pour soutenir les personnes touchées par les inondations historiques qui s’abattent sur le Centre du pays.



Transmis en direct sur la chaîne HTV de la Télévision de Hanoï, la soirée artistique réunira de grands noms de la chanson vietnamienne comme Dàm Vinh Hung, Bang Kiêu, Tân Minh ou encore Trong Tân du groupe Be Singer, qui performeront bénévolement, sans toucher de cachet.



D’après la metteuse en scène Nguyên Viêt Thanh (Nguyên Viêt Thanh Production House), qui s’est engagée dans plusieurs programmes artistiques de charité, aider les victimes des inondations de toutes les manières possibles et sans délai est une nécessité et un devoir civique.



La soirée artistique "Traverser l’orage" comprendra trois parties. La première rendra hommage aux soldats de l'Armée populaire du Vietnam emportés par les inondations et les glissements de terrain meurtriers du Centre et des hauts plateaux du Centre, notamment dans les provinces de Thua Thiên - Huê et Quang Tri. La seconde partie visera à collecter des fonds pour soutenir les habitants des provinces les plus gravement touchées par les crues via une vente aux enchères de certains articles de valeur comme le maillot de l'attaquant vietnamien Nguyên Công Phuong, des vases en céramique, de la broderie produite par des personnes handicapées, etc. Enfin, le lancement d’une campagne de reboisement et de sensibilisation sur la protection de l'environnement constituera la troisième partie de cet événement.



Jusqu’à ce jour, plus de 500 billets ont déjà été vendus. "La somme récoltée, via le journal Công An nhân dân (la Police populaire), sera versée aux habitants de la province centrale de Quang Binh pour qu’ils puissent retrouver une vie normale", partage Nguyên Viêt Thanh.



Tous les fonds récoltés seront transférés sur le compte : 2020123459194 (Pham Anh Duong) de la Banque commerciale par actions de l'armée (MB Banque).



Depuis une dizaine de jours, des pluies diluviennes provoquent des inondations et glissements de terrain meurtriers dans le Centre du Vietnam. Une centaine de morts et de disparus sont à déplorer et des milliers de secouristes sont mobilisés.



Fondé depuis plus de 5 ans, le groupe d’anciens lycéens de Hanoï de la promotion 1991 – 1994 (9194 Hanoï) comprend plus de 11.000 membres. Il a déployé de nombreuses activités communautaires avec des succès remarquables dans la communauté comme le don du sang, l’offert des assistances financières aux malades en situation difficile, ou encore l’exposition de photos sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa à Hanoï, etc. À noter que ce groupe 9194 Hanoï a coopéré, au mois de mai 2019, avec le Comité populaire de Hanoï et Comité national de la sécurité routière pour lancer la campagne "Pas d'alcool au volant", dont son objectif est d’améliorer la prise de conscience des habitants sur la sécurité routière afin d’éviter les accidents mortels. - CVN/VNA