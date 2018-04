Washington (VNA) – Le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) a récemment organisé un dialogue sur les relations entre le Vietnam et les États-Unis avec la participation de l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Pham Quang Vinh, et de l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Daniel Kritenbrink.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Pham Quang Vinh (à droite) au dialogue. Photo : VNA

Les deux ambassadeurs se sont réjouis des grands progrès du partenariat stratégique entre le Vietnam et les États-Unis durant ces dernières années, notamment dans l’économie et le commerce, l’éducation et la formation, le règlement des conséquences laissées par la guerre, la défense et la sécurité, et les questions régionales d’intérêt commun.Les liens entre les deux pays s’illustrent de manière éloquente au travers des visites effectuées l’an dernier par le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc en mai et le président américainDonald Trump, ont-ils indiqué.Ils ont promis de promouvoir davantage les relations bilatérales, en particulier dans les domaines prioritaires mentionnés dans la déclaration conjointe Vietnam - États-Unis lors de visites de haut niveau en 2017.Les deux diplomates ont également partagé des expériences et souvenirs de leur coopération durant ces trois dernières années où l’ambassadeur Daniel Kritenbrink était en poste.Ils ont répondu aux questions concernant la stratégie américaine dans la région, la coopération économique et commerciale entre les deux pays, la sécurité et la sûreté maritimes, y compris le problème de la Mer Orientale.Depuis la signature de l’Accord commercial Vietnam – États-Unis en 2001, les relations commerciales bilatérales se développent fortement. Le Vietnam est le 16e partenaire commercial des États-Unis et le commerce bilatéral a connu une croissance moyenne de 20% par an pour atteindre plus de 47 milliards de dollars en 2017 contre 220 millions en 1994. – VNA