Thanh Hoa (VNA) - Les paysans de la province de Thanh Hoa possèdent désormais un système de vente en ligne. Il s’agit aussi d’un moyen pratique pour rassembler producteurs et distributeurs.



Le Comité populaire de Thanh Hoa a mis en ligne un site web consacré aux produits agroalimentaires répondant aux normes de sécurité sanitaire, à l’adresse http://nongsanantoanthanhhoa.vn.



Cette province du Centre est ainsi devenue la première localité vietnamienne à avoir une telle plate-forme, qui vise à nouer des liens entre producteurs, commerçants, consommateurs et gestionnaires. L’objectif est aussi de promouvoir les produits conformes aux normes de sécurité sanitaire des aliments, de favoriser le développement du secteur agricole et du commerce électronique de Thanh Hoa.



Actuellement, la commercialisation de ses produits agro-alimentaires rencontre des difficultés, notamment du fait que les producteurs manquent encore d’informations sur le marché. C’est pourquoi leurs produits ont souvent du mal à trouver des acquéreurs ou sont vendus à bas prix.



Mieux connecter l’offre et la demande



Selon Lê Thi Thin, vice-présidente du Comité populaire de Thanh Hoa, 73 zones spécialisées dans la production de fruits et légumes aux normes ont été créées dans la province, sur une superficie totale de 440 ha. Concernant la distribution, elle implique 28 établissements qui fournissent au marché chaque année 23.000 tonnes de riz, 12.000 tonnes de fruits, 6.500 tonnes de produits aquatiques, 5.200 tonnes de viande et 360.000 œufs.



Ces dernières années, bien que les autorités locales aient organisé de nombreuses foires au niveau national pour promouvoir l’écoulement des produits agricoles, les résultats laissent à désirer. En effet, 85% en sont encore écoulés via les marchés traditionnels. C’est pour cette raison que le Comité populaire provincial a pris l’initiative de coopérer avec le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) pour créer une plate-forme fournissant des produits de haute qualité aux consommateurs.



‘‘L’application des technologies dans la connexion offre-demande en faveur de l’écoulement des produits agricoles est une priorité pour notre localité. Il s’agira aussi d’une percée pour répondre à la révolution industrielle 4.0 dans le secteur agricole’’, selon le président du Comité populaire de Thanh Hoa et secrétaire adjoint de l’organisation provinciale du Parti, Nguyên Dinh Xung. -CVN/VNA