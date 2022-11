L'élevage bovin a grandement profité aux agriculteurs de Hung Yen. Photo: nongnghiep.vn L'élevage bovin a grandement profité aux agriculteurs de Hung Yen. Photo: nongnghiep.vn

Hung Yen (VNA) – L'élevage de bœufs de haute qualité est un modèle de production efficace dans la province septentrionale de Hung Yen, ce qui a grandement profité aux agriculteurs locaux.La province compte actuellement un troupeau bovin de plus de 3.000 têtes, dont 65% sont des bœufs, principalement dans les districts de Khoai Chau, Van Giang, Kim Dong, An Thi, Tien Lu et Phu Cu et dans la ville de Hung Yen.Chaque année, la province produit plus de 4.000 tonnes de bœuf.Tran Van My, un agriculteur local de la commune de Tan Hung (ville de Hung Yen), a déclaré qu'il gagnait chaque année près de 10 millions de dongs en profit de l'une de ses bœufs.Pour sa part, Dang Van Hung, de la commune de Hoang Hoa Tham (district d’An Thi), a fait savoir que sa famille possédait 15 vaches reproductrices et 15 bœufs, fournissant chaque année 12 veaux et près de 10 tonnes de viande au marché, avec un bénéfice de près de 300 millions de dongs (12.061 dollars).Hung Yen bénéficie de conditions favorables à l'élevage de bétail, notamment un terrain plat, de nombreux pâturages naturels le long des rivières Rouge et Luoc, une source abondante d'aliments naturels et de sous-produits agricoles.Afin d'améliorer la qualité des bœufs, le Département provincial de l'agriculture et du développement rural et les localités ont guidé et encouragé les agriculteurs locaux à appliquer les avancées scientifiques et technologiques dans l’élevage. -VNA