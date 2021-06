Panorama de la conférence. Photo : VNA

Hanoï, 29 juin (VNA) – Le ministère des Affaires étrangères a tenu le 28 juin à Hanoi une conférence en ligne pour présenter la Résolution adoptée lors du 13e Congrès national du Parti aux agences représentatives vietnamiennes à l'étranger.La conférence en ligne, la première du genre, était reliée à 81 sites à l'étranger.Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a déclaré que l'étude et la mise en œuvre de la Résolution seront une tâche majeure en 2021, exhortant les responsables et les membres du Parti dans le secteur diplomatique à saisir les points de vue, les principaux contenus et les nouvelles directives du document, en particulier ceux concernant les affaires extérieures.Sur la base des résultats de la conférence, les agences élaboreront et déploieront rapidement des programmes d'action pour concrétiser rapidement la Résolution et organiseront des activités de communication pour promouvoir les directives et politiques du Parti vietnamien et de l'État sur la construction nationale et le développement auprès des amis internationaux.- VNA