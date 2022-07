Une vue de Hoi An. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) – Selon le chef du Bureau du Commerce et du Tourisme de Hoi An, Le Van Binh, les activités touristiques dans cette ville se redressent progressivement.



La ville de Hoi An (dans la province de Quang Nam, Centre) compte actuellement près de 11.000 chambres d’hôtels 1-5 étoiles, de villégiatures, villas touristiques et "homestay", a-t-il indiqué, ajoutant que la majorité des établissements d’hébergement, destinations touristiques et entreprises de services touristiques poursuivent leurs efforts de reprise.



Hoi An continuera à améliorer ses produits et services tels que les programmes “La nuit de la vieille ville”, “La ville sans véhicule motorisé”, “Hoi An Show”, ainsi que les activités de divertissement nocturnes..., a affirmé Le Van Binh.



De son côté, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Lanh, a souligné que Hoi An s’efforçait d’accueillir des visiteurs avec de longs séjours et des dépenses élevées en développant le tourisme en parallèle avec la protection de l’environnement, la conservation des valeurs patrimoniales, la promotion du développement durable…

Des touristes à Hoi An. Photo: VNA



Comptant sur la reprise du tourisme dans la province de Quang Nam et le rôle moteur de Hoi An dans ce secteur, lors de la cérémonie d’ouverture du programme "Quang Nam - Émotions d'été" fin mai 2022, le directeur général adjoint de l’Administration nationale du Tourisme, Ha Van Sieu, a partagé que la diversité des événements culturels et gastronomiques prévus prochainement aiderait certainement Quang Nam, Hoi An en particulier, à retrouver sa position dans le secteur du tourisme.-VNA