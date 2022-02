Hanoi (VNA) – Le renforcement du commerce extérieur et le développement du marché intérieur devraient créer une dynamique de croissance pour le premier trimestre et toute l’année, à mesure que la vaccination gagne de la vitesse et que les restrictions s’assouplissent dans tout le pays.

Une chaîne de transformation de pangasius de la compagnie Go Dang dans la province de Tiên Giang (Sud). Photo : VNA

Le professeur associé-Docteur Dinh Trong Thinh a déclaré au journal Lao Dông (Travail) que la reprise devrait s’accélérer en 2022 avec la couverture vaccinale élevée enregistrée à la fin de l’an dernier, la campagne nationale de vaccination rapide et l’accélération de la troisième injection.

Selon l’économiste, la croissance était essentiellement tirée par le commerce extérieur ces derniers temps et les exportations comptent pour beaucoup. La croissance s’accélère si on peut saisir les opportunités, anticiper les évolutions de l’offre et de la demande du marché mondial et se positionner dans les chaînes de valeur mondiales.

Face à la quatrième vague de Covid-19 depuis fin avril 2021, le Vietnam a réussi à contrôler l’épidémie et à redresser progressivement son économie. La croissance du PIB a atteint 2,58%, la valeur totale du commerce extérieur, 668,5 milliards de dollars avec un excédent commercial estimé à 4 milliards de dollars.

Le Docteur Lê Dang Doanh, ancien directeur de l’Institut central de gestion économique (CIEM), a estimé que le fait que l’Assemblée nationale et le gouvernement avaient adopté le parquet de soutien au redressement socio-économique de près de 350 billions de dôngs (15,45 milliards de dollars) catalysera les activités de production et impulsera la croissance.

Des signes de redressement de l’économie vietnamienne devraient apparaître plus clairement en mars, a prévu le Docteur Cân Van Luc, membre du Conseil national de consultation des politiques financières et monétaires, économiste en chef de la Banque commerciale par actions d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV).

La production et les exportations promettent de rester les plus performantes grâce aux engagements en matière d’attraction des investissements directs étrangers, au rebond de la demande intérieure de biens et au redressement du marché du travail, a-t-il encore indiqué. – VNA