Célébration du Têt à Dâm Sen, un parc d’attraction relevant du groupe Saigontourist. Photo : Saigontourist/CVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le groupe Saigontourist a accueilli et servi au total plus de 3 millions de voyageurs en 2019, soit une hausse de 6,4% en glissement annuel, pour un chiffre d’affaires de 20.850 milliards de dôngs.

Parmi le nombre de touristes accueillis l’an dernier, Saigontourist a recensé près de 1,9 million de Vietnamiens, en hausse de 6,8%, et plus de 1,1 million d’étrangers, (+5,7%). La valeur de ses activités commerciales a connu une croissance de 4,7% en variation annuelle, selon le dernier rapport du groupe rendu public le 14 janvier.



Palmarès des unités rentables



De nombreux membres du groupe ont obtenu des résultats commerciaux positifs en 2019. Citons l’agence de voyages Saigontourist, les hôtels Grand Continental, Majestic Mong Cai, Saigon - Ha Long, Saigon - Morin Huê, Saigon - Vinh Long, Saigon - Rach Gia, New World Saigon, l’École de formation au tourisme du groupe Saigontourist, les zones de villégiature Saigon - Ninh Chu, Saigon - Binh Châu, la Société par actions A&B, la télévision par câble Saigontourist (SCTV), ainsi que le Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC).



Conformément à ce rapport, les résultats obtenus sont attribués à de multiples stratégies de développement des produits, à l’amélioration de la qualité des services, répondant aux exigences et aux différents types de clients vietnamiens comme étrangers. Concernant le secteur de l’hébergement, de la gastronomie et de la distraction, les stratégies de création d’au moins un produit et/ou un service pour chaque entreprise se sont concrétisées, en parallèle avec la poursuite de la bonne qualité des produits et services tout en augmentant la valeur ajoutée.



Saigontourist continue d’être pionnier dans la mise en place de voyages à frais réduits, des circuits de luxe nationaux et internationaux. La catégorie Premium Travel du voyagiste est classée au premier rang au Vietnam, avec des tours élargis sur les cinq continents. En plus, il a accueilli et servi en 2019 quelque 310.000 croisiéristes internationaux pour un chiffre d’affaires de 135 milliards de dôngs.



Développement de l’enseigne



Les activités de promotion de l’enseigne Saigontourist ont été renforcées à travers l’organisation de nombreux événements comme le Festival du Têt des Vietnamiens et la rue piétonne Nguyên Huê. Ces activités ont attiré des millions de visiteurs, sans parler des programmes de promotion commerciale qui ont eu lieu dans des foires et expositions dans et hors du pays. Saigontourist a aussi été mis en lumière à la Foire du tourisme ITB, tenue en Allemagne en mars 2019, la Journée du tourisme de Hô Chi Minh-Ville en mars 2019, la Foire internationale du tourisme VITM Hanoï, en avril 2019, le Festival de la gastronomie vietnamienne inscrit dans le programme "les Journées de Hô Chi Minh-Ville à Saint Pétersbourg", en Russie en mai 2019, le Festival gastronomique de la terre méridionale, en mai 2019, la Foire du tourisme ITB à Singapour en octobre 2019 ou encore la Foire internationale du tourisme WTM à Londres en novembre 2019.



En 2019, le groupe Saigontourist a également investi dans l’extension de l’hôtel Majestic Saigon, pour la première phase qui a été mise en chantier en novembre 2019. Cela a été le cas aussi pour le Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), à compter de juin 2019 ainsi que la nouvelle zone de villégiature Saigon - Ba Bê, mise en service au même moment. De surcroît, le groupe a été chargé de restaurer la fontaine à eau, dépendant du projet d’amélioration paysagère de l’axe Lê Loi.



Le groupe Saigontourist a lancé des programmes de stimulation du pouvoir d’achat destinés aux circuits de visite proposés par ce groupe. Il a signé des mémorandums de coopération avec 70 unités membres pour partager les services de son réseau. En 2019, ce voyagiste a présenté plus de 41.000 clients aux hôtels, zones de villégiature membres pour y séjourner lors de leurs vacances. D’une capacité d’accueil de près de 22.000 locataires, le chiffre d’affaires dégagé des loyers d’hôtel est estimé à près de 70 milliards de dôngs.



Le lien étroit entre les membres a contribué en grande partie à la forte augmentation du nombre de touristes. Ces coopérations se sont étendues jusqu’aux villes et provinces comme Nghê An, Hà Tinh (Centre), Bac Ninh et Quang Ninh (Nord). Cette expansion a répondu à diverses demandes des touristes vietnamiens comme étrangers. 2019 a été marquée également par les activités philanthropiques menées par le groupe et ses unités membres, à travers le programme "Saigontourist pour la communauté". De nombreux programmes de collecte de fonds ont été activés pour aider les personnes défavorisées dans l’ensemble du pays. -CVN/VNA